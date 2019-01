Van flatscreens tot IKEA-kasten: dit spoelde er allemaal aan op Terschelling en Vlieland

UPDATE: Inmiddels is bekend dat er zeker 200 containers in de zee zijn gevallen.

Het schip verloor de containers in de Noordzee boven het Duitse eiland Borkum. Door de stroming en wind spoelen ze nu aan bij Vlieland en Terschelling. Sommige containers zijn kapotgeslagen op de branding.

'We wisten niet wat we zagen'

Rimbaud Lapperre is op bezoek bij familie op Terschelling. Hij kreeg vanochtend berichtjes van verschillende eilandbewoners. "Ze zeiden: 'Als je iets moois wil beleven, moet je nu naar het strand komen.' Dus we zijn vertrokken en wisten niet wat we zagen", vertelt Lapperre aan RTL Nieuws.

"Overal waar je kijkt, liggen spullen. Het hele strand ligt vol. Zelfs nog IKEA-spullen in de verpakking. Iedereen is nu alles aan het verzamelen. Er rijden hier misschien wel tweehonderd jeeps met aanhangwagentjes op het strand."

'Iedereen gaat uit z'n dak'

Het is een gekkenhuis, zegt Lapperre. "Dit is echt een goudkoorts op Terschelling, iedereen gaat uit z'n dak! En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. We hebben zelf My Little Pony's mee naar huis genomen voor de kinderen die nog lagen te slapen. Die spullen kunnen natuurlijk ook niet meer naar de winkel, ze zijn total loss."

Bekijk hier wat er allemaal op het strand is gevonden: