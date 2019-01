Muggenoverlast in winter neemt toe: 'Hoe warmer de winter, hoe actiever de mug'

De overlast wordt veroorzaakt door de molestusvariant van de huissteekmug. Die mug gaat niet in winterrust, maar blijft bij de warme temperaturen actief. "Hoe warmer de winters, hoe actiever de muggen", zegt bioloog Arnold van der Vliet van de Wageningen University en muggenradar.nl.

"De molestus-mug gaat ook in de winter op zoek naar bloed", vertelt Van Der Vliet. "Hij houdt van zoogdieren en laten wij mensen dat nou toevallig zijn."

Voortplanten

De mug veroorzaakt vooral in stedelijke gebieden overlast, vervolgt hij. "In stedelijke gebieden is het namelijk warmer en bij warmere temperaturen is de voortplantingssnelheid groter."

In steden zijn ook meer vochtige kruipruimtes en tuinen met stilstaand water. En daar zijn de muggen blij mee, want daarin leggen ze graag hun eitjes.

Potjes en pannetjes

De hoeveelheid water die we in onze tuin hebben, bepaalt volgens Van Der Vliet in belangrijke mate hoeveel overlast we hebben. "Met alle potjes en pannetjes met daarin stilstaand water creëren we fijne broedplaatsen voor de muggen", zegt Van der Vliet. Als voorbeeld noemt hij onafgedekte vijvers en regentonnen, waarin muggen eitjes leggen.