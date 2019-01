Hulp bij gezonder leven: leefstijlcoach vanaf nu vergoed

Mensen met overgewicht en een vergrote kans op bepaalde chronische ziektes, komen in aanmerking. Ze kunnen een programma van twee jaar vergoed krijgen.

Het ziet niet bij iedereen in het pakket. "We moeten ergens beginnen", reageert staatssecretaris Paul Blokhuis. "Het is best wel bijzonder dat we deze stap maken. Eigenlijk is de zorgverzekeringswet er voor de zorg. Dit is een preventieve maatregel. Dus we beginnen wat kleiner."

'Werkt slechts voor klein deel'

Voor dat begin trekt het kabinet tot 9 miljoen euro per jaar uit. Toch is er ook kritiek: voor maar een klein deel van de mensen die überhaupt in aanmerking komen, zou zo'n programma werken.

"Tien tot twintig procent lukt het en weet het ook vol te houden. Dat levert een forse gezondheidswinst op. Maar de rest lukt het niet", zegt hoogleraar voedingsleer Martijn Katan. Hij denkt dat bij onder meer een belasting op frisdrank meer mensen gebaat zijn.