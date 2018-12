Vrouw (58) overleden die streed voor openheid rond medische missers

Cullen kwam in 2011 in het UMC in Utrecht voor weefselonderzoek. Daaruit bleek dat ze baarmoederhalskanker had, maar haar arts kreeg die resultaten niet. Ze wist zelf niet dat er weefsel was afgenomen, omdat ze onder narcose was toen dat gebeurde. Pas twee jaar later kwam de fout aan het licht, maar toen was de kanker al fataal uitgezaaid.

Geen excuses

En ook daarna stapelde het ziekenhuis fout op fout. Cullen kreeg geen excuses, er werd geen onderzoek ingesteld en alle communicatie verliep via advocaten. In april van dit jaar gaf Cullen daar een lezing over, samen met de artsen die haar destijds behandelden. De reactie van het ziekenhuis vond ze nog erger dan de fout, zei ze.

NRC schrijft dat Cullen vandaag is overleden. De laatste dagen lag ze in het ziekenhuis.