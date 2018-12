Man zwaargewond bij carbidschieten in Noordoostpolder

In de gemeente Noordoostpolder is een man zwaargewond geraakt bij het carbidschieten. Toen hij carbid schoot met een giertank, ontstond een explosie. De man belandde door de klap in het water.

Het ongeluk gebeurde in het dorp Rutten. Volgens Omroep Flevoland werd een traumahelikopter ingezet voor de 24-jarige man. Wat de aard van zijn verwondingen is, is niet bekend. Lege melkbus Carbidschieters gebruiken meestal een lege melkbus, die ze vullen met water en een stuk carbid (een verbinding van koolstof en calcium). Als de kalkachtige brokken nat worden, vormt zich een explosief gas dat met een klap explodeert. De deksel van de melkbus schiet daarbij honderden meters weg.