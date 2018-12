Wassim (17) strijdt tegen vuurwerkoverlast: 'Jongeren luisteren naar me'

Hij is druk bezig met zijn rijlessen, zijn studie social work én heeft daarnaast een bijbaan die hij erg serieus neemt. Wassim zit in het Flying Team van Bergen op Zoom.

Samen met 35 andere vrijwilligers gaat dit team de hele maand december Bergen op Zoom in om overlast van jongeren tegen te gaan, met name vuurwerkoverlast.

'Ik spreek de taal'

"Ik kom regelmatig in een jongerencentrum en werd gevraagd door mensen die daar werken of ik in het team wil. Omdat ik heel veel jongeren goed ken en hun taal spreek."

Wassim twijfelde geen moment: hier wilde hij zich graag voor inzetten. "Ik wil hiermee mijn stad een beetje veiliger maken." En dus gaat Wassim regelmatig op pad met het team. Hij krijgt daarvoor een vergoeding, een minimumloon dat uit een subsidiepot van de gemeente komt. Vandaag gaat Wassim ook weer op pad.