Oogarts Tjeerd werkt met oud en nieuw: 'Peuter die oog verloor, vergeet je niet'

Ogen verwijderen

In al die jaren heeft de oogarts heel wat ogen moeten verwijderen omdat ze niet meer te redden waren. "Mensen komen hier, vaak vergezeld met hun familie, in shock binnen. Ze hebben in de meeste gevallen niet door wat hen is overkomen. Familieleden zijn vaak in tranen. Oud en nieuw is voor mij de bevestiging dat er een verbod moet komen op consumentenvuurwerk."

Tweederde van de gevallen loopt met een sisser af. De rest niet. Tjeerd herinnert zich het verhaal van een 3-jarige peuter, elf jaar geleden alweer. "Het kindje werd op de armen van zijn ouders binnengedragen. Hij had vuurwerk in zijn oogje gekregen. Zijn oog was niet meer te redden, het jochie is uiteindelijk blind geworden."

Na een korte stilte: "Zijn hele jeugd is verpest. Hij was jaren later nog bang. Bij bliksem of harde geluiden dook-ie onder tafel."