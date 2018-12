Mysterie rond aangespoelde urnen opgehelderd: 'Dit is verschrikkelijk'

Zo'n gezamenlijke verstrooiing zou vrijdag ook gebeuren. De urnen moesten worden opengemaakt en boven zee moest de as worden uitgestrooid. Maar daar ging het bij drie à vier urnen fout. "Ze zaten in een doos. Bij het verschuiven van de doos op het dek, ging het mis. De doos viel in het water."

Niet gemeld bij rederij

Het bemanningslid dat daarbij aanwezig was, meldde dit niet bij de rederij. Toen zaterdag de eerste urn aanspoelde, gingen de alarmbellen bij Roos af.

"Zodra we erachter kwamen dat de urnen van ons schip afkomstig waren, hebben we gelijk actie ondernomen en het Duitse crematorium benaderd. We vonden dat de nabestaanden dit als eerste moesten weten."

'We zijn erg boos'

Roos vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. "Ons bemanningslid had dit moeten melden, we zijn erg boos op hem. Wij doen dit al sinds 1962 en hebben zoiets nog nooit meegemaakt."

De rederij heeft inmiddels één van de gevonden urnen al weer meegenomen de zee op en de as uitgestrooid. Wat er met de andere urnen gaat gebeuren, is nog onduidelijk.