Derde Duitse urn gevonden aan Nederlandse kust

De vrouw heeft de urn naar het politiebureau gebracht. Het is de derde urn die in twee dagen tijd is gevonden aan de kust.

Duits crematorium

Gisteren vertelde de 14-jarige Maarten dat hij een urn had gevonden op het strand van Noordwijk. De urn was afkomstig van een crematorium in Duitsland. Ook de naam en de geboortedatum van de overledene waren te lezen op de urn. De persoon, waarvan de nationaliteit nog een raadsel is, was 64 jaar geworden.