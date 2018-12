Tweede urn op het strand gevonden: 'Dit kan geen toeval zijn'

Volgens het aluminium deksel op de door Arno gevonden urn gaat het om Ingolf Büttner, geboren in 1932 en gestorven in 2018. Opvallend is dat op de urn die Maarten heeft gevonden, ook het sterfjaar 2018 staat.

Uitstrooien in zee

Hoewel Maarten besluit de urn inclusief inhoud na de vondst te houden, doet Arno er wat anders mee. "Ik ben met mijn laarzen in het water gaan staan en heb de geopende urn in zee gehangen. Met elke golf van het zeewater kwam er as in de zee terecht."

Dat hij de as in zee heeft gestrooid, vindt hij niet meer dan logisch. "Daar zou hij uiteindelijk toch terechtkomen. Ik dacht: laat ik het dan maar doen."

Arno hoopt dat duidelijk wordt hoe de urnen op het Nederlandse strand terecht zijn gekomen. "Er zijn lijntjes uitgezet naar Duitsland. Het is wel heel apart, helemaal omdat het in Duitsland niet is toegestaan om een urn mee naar huis te nemen", zegt hij.

Maarten, die de eerste urn vond, probeert contact te krijgen met het crematorium in Duitsland. Dat is tot op heden nog niet gelukt.