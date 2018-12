Politie vermoedt meer daders van steekpartij bij Rotterdamse club

De steekpartij aan de Rotterdamse Westersingel kwam uit het niets. Toen een vriendengroep zaterdagochtend rond 05.00 uur de discotheek verliet, zocht een aantal anderen buiten ruzie met hen. Daarbij werd grof geweld gebruikt. Twee jongens liepen steekwonden op, een derde hoofdletsel. Ook twee anderen raakten gewond.

Operatie op straat

Een van de slachtoffers, een 22-jarige man uit Ridderkerk, moest op straat een levensreddende operatie ondergaan. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Diezelfde dag werden er vier mensen aangehouden. Een verdachte, een 31-jarige Rotterdammer, werd meteen na het incident gearresteerd. Korte tijd later werden in Ridderkerk nog drie verdachten in een auto aangehouden. Dat zijn twee mannen en een vrouw.

Filmpjes

De politie is op zoek naar foto's en filmpjes die die nacht vanaf 04.00 uur binnen en buiten club Vibes zijn gemaakt.