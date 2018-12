Waterstoring Vitens opgelost, vanaf zes uur weer water in Friesland

Naar schatting kregen zo'n honderdduizenden huishoudens in Friesland geen water uit de kraan, of was de waterdruk erg laag. De problemen deden zich vooral voor in het zuidwesten van Friesland. Het gaat onder andere om de plaatsen Balk, Joure en Sneek.

Stroomstoring

De oorzaak was een technisch probleem bij drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg van Vitens, in de Friese plaats Tjerkgaast. Het probleem was het gevolg van een stroomstoring die vanochtend optrad.