Afschuw over met vuurwerk bekogelde hulpverleners: 'Het hakt erin'

De brandweerlieden waren afgekomen op een brand in een flat aan de Stanleylaan, toen ze bekogeld werden met vuurwerkbommen. Eén van hen had tijdelijk last van oorsuizen en de twee anderen hebben lichte verwondingen.

Klap en duw

"Ze houden zich sterk, maar het hakt er echt in", zegt Van Zanen op de website van de gemeente Utrecht. "Ook bij hun collega’s. Dit is onacceptabel. Je blijft met je handen af van hulpverleners.'' Niemand heeft gezien wie de vuurwerkbommen heeft gegooid, daarom is er nog geen verdachte opgepakt.

Volgens de burgemeester zijn er drie brandweerlieden belaagd. "De eerste die aankwam bij de brand, kreeg direct een klap en een duw'', aldus Van Zanen. "Hij vertelde me; ik kan op dat moment wel een potje gaan matten met die mensen, maar ik moet gewoon met spoed aan het werk. Er waren mensen in gevaar.''

Twee andere brandweerlieden kregen tijdens hun werkzaamheden zwaar vuurwerk naar hun hoofd gegooid. Van Zanen: "Ze waren blij dat ze helmen op hadden, zo hard waren de knallen. Het is te bespottelijk voor woorden, blijf met je poten van deze mensen af.''