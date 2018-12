Politieauto bekogeld met zwaar vuurwerk, omstander geraakt

Dat schrijft de Politie Utrecht op Twitter. Tijdens het bekogelen zaten de agenten in de auto. Een 20-jarige man uit Veenendaal is aangehouden. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend.

Hulpverleners bekogeld

Gisteren was het ook al raak in Utrecht. Toen werden brandweermannen en agenten bij een woningbrand bekogeld met vuurwerk. Drie hulpverleners raakten daarbij gewond.