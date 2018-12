In twee dagen vier arrestaties om autobranden Utrecht

De afgelopen dagen werden ook al drie verdachten aangehouden. Twee getuigen zagen dat een 23-jarige man uit Nieuwegein een geparkeerde auto in brand stak op de Reitdiepstraat. Hij werd later aangehouden toen hij met zijn auto op de vlucht was.

Scooter

Ergens anders in Utrecht, op de Bevinlaan, werd vrijdagavond ook een auto in brand gestoken. De dader sprong vervolgens achter op een klaarstaande scooter met bestuurder. Agenten zagen de scooter later rijden, waardoor twee mannen van 22 jaar konden worden aangehouden.