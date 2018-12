Rotterdam vraagt Duitsland om overlevering terreurverdachte

De Rotterdamse politie heeft Duitsland gevraagd om een terreurverdachte over te leveren. De man - die in Rotterdam woont maar tijdens zijn arrestatie in Mainz was - werd gisteren aangehouden.

Hij wordt net als de vier anderen die gisteren in hetzelfde onderzoek in Rotterdam werden aangehouden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Meewerken Wanneer de verdachte naar Nederland kan worden overgebracht, is nog niet duidelijk. Dat hangt ervan af in hoeverre hij hieraan meewerkt. Lees ook: Vijfde verdachte opgepakt voor terreurdreiging Rotterdam De verdachten worden dit weekend verhoord. Wat ze precies van plan waren, is niet bekend. "Wij focussen ons de komende tijd op ons onderzoek en zoeken naar duiding over de aard van de dreiging", zegt een politiewoordvoerder tegen persbureau ANP. De verdachten zijn tussen de 20 en 30 jaar oud en van niet-westerse komaf. Een van hen zou een Syrische statushouder zijn. Jaarwisseling Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zijn de aanhoudingen geen aanleiding om de veiligheidsmaatregelen rondom de jaarwisseling te verzwaren. Lees ook: Politie houdt vier terreurverdachten aan in Rotterdam In juni werden in Rotterdam ook twee mannen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van terrorisme en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen op de veiligheidsdiensten in Nederland. In september werden zeven mannen opgepakt, die volgens het OM een grote terroristische aanslag wilden plegen op een niet nader genoemd evenement. Twee van deze mannen komen uit Rotterdam en eentje uit Vlaardingen.