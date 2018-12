KLM-toestel betrokken bij bijna-botsing met twee andere vliegtuigen

De andere twee toestellen, van het Amerikaanse National Airlines en EVA Air uit Taiwan, naderden elkaar op ongeveer dezelfde hoogte boven New Delhi. Toen een automatisch waarschuwingssysteem afging, stegen beide vliegtuigen naar een nieuwe hoogte. Maar daardoor kwam ook een toestel van KLM in gevaar. Dat was onderweg van Amsterdam naar Bangkok.

Ingegrepen

De luchtverkeersleiding wist een ongeluk te voorkomen door het toestel van National Airlines te bevelen niet verder te stijgen en uit te wijken naar links. Daarop konden de drie vliegtuigen hun weg veilig vervolgen. Lokale media melden dat de Indiase luchtvaartautoriteiten een onderzoek hebben ingesteld.