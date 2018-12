Waar een klein eiland groot in kan zijn: heel Texel helpt doodzieke Rob

Heel Texel zet zich in voor de zieke Rob Daalder (50). Hij lijdt aan een zeldzame ziekte die alleen in Amerika behandeld kan worden. Omdat de zorgverzekering maar een deel van de kosten vergoedt, zet het hele eiland zich in om geld in te zamelen.

Het woord pechvogel is voor Rob Daalder nog te zwak uitgedrukt. Als kind liep hij ernstige brandwonden op. Daarna kreeg hij een donornier, overleefde hij lymfeklierkanker en een hartaanval. 'Voel me dan vreselijk' Sinds twee jaar heeft Rob liquorhypotensiesyndroom. Zijn hersenvocht lekt weg, waardoor hij steeds minder functioneert. "Ik voel me vaak vreselijk en sta dan te zwabberen op mijn benen", zegt hij. "Ik kan dan alleen op de bank liggen." Alleen een dure behandeling in de VS zou kunnen helpen. Maar dat geld heeft Rob niet. Daarmee leek het einde van zijn leven in zicht. Heel Texel doet mee Maar toen schoot jeugdvriend Martijn Veij te hulp. Hij zette een stichting op om zijn doodzieke vriend te helpen. En heel Texel doet mee. Er worden auto's gewassen, hotdogs verkocht en allerlei klussen gedaan. Een bungalowpark organiseerde een benefietavond, goed voor 35.000 euro. En er was een radioveiling die 5.000 euro opbracht. Waar een klein eiland groot in kan zijn. Jeugdvriend Martijn startte de stichting Support Rob. 'Uitbehandeld' Jeugdvriend Martijn licht zijn actie toe: "Toen ik Rob tegenkwam, was Rob uitbehandeld hier. Maar ik wilde hem niet aan zijn lot overlaten. Daarom startte ik een crowdfundingsactie." Een dure medische behandeling betalen via crowdfunding gebeurt steeds vaker. Vorig jaar waren er 200 campagnes, dit jaar al meer dan 270. Dankbaar en ongemakkelijk Voor de Texelse Rob stroomt het geld binnen. Daar is hij heel dankbaar voor, maar het voelt soms ook wat ongemakkelijk. "Het voelt soms als je hand ophouden. Daar houd ik helemaal niet van", zegt Rob. "Maar ik ben de mensen ontzettend dankbaar. Zo mooi dat dit gebeurt." Hoeveel de behandeling kost, wil Martijn niet zeggen. "We zijn er nog lang niet. Maar de behandeling voor Rob komt steeds dichterbij." Meer info: www.supportrob.nl Crowdfundingsactie moet doodzieke Rob redden In Nederland is hij uitbehandeld, maar in Amerika is er misschien nog hoop.