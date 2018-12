'Zeven veulens en een kalf gestolen uit Oostvaardersplassen'

Dit blijkt uit onderzoek van het programma Medialogica. Wie de dieren heeft meegenomen, is onduidelijk. "Er is politieonderzoek naar verricht", laat het Openbaar Ministerie Midden-Nederland aan het programma weten.

Niet verder onderzocht

"Dit heeft niets opgeleverd en het wordt ook niet verder onderzocht. De reden daarvoor is dat er onvoldoende opsporingsindicatie was. Met andere woorden, er waren geen kansrijke aanknopingspunten die rechtvaardigen om capaciteit op deze aangiften in te zetten."

Wel gaat er een video rond waarop een van de veulens te zien is in een achtertuin. Er zijn verschillende stemmen te horen. "We halen ze allemaal weg", zo is te horen. En: "Dit hebben we toch maar mooi geflikt."

'Deze is van ons'

Een boswachter van Staatsbosbeheer is er 100 procent zeker van dat dit een veulen is van de Oostvaardersplassen. "Je kunt dat zien aan de strepen bij zijn ogen en aan de vlekken op zijn neus. Deze is van ons." De desbetreffende boswachter heeft het filmpje aan de politie overgedragen. Wat daarmee is gebeurd, weet hij niet.

Joke Bijl van Staatsbosbeheer bevestigt de diefstal. Ze laat weten dat het niet goed is dat zulke jonge dieren weggehaald worden bij hun moeder. "Ze hebben de biest van de moeder nodig, dus dit is gedoemd om te mislukken."