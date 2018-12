Dove man mishandeld nadat hij per ongeluk iemand had aangeraakt

Een dove man is gisteravond mishandeld op straat. Drie mannen werden opeens kwaad nadat het slachtoffer per ongeluk tegen iemand was aangelopen.

De dove man liep rond half negen op de Brouwersdijk in Dordrecht per ongeluk tegen iemand op. Die persoon was daar niet van gediend en mishandelde, samen met twee anderen, de man. Hij liep daarbij verschillende verwondingen aan zijn hoofd op. Niemand opgepakt De man heeft dan ook aangifte gedaan bij de politie. Die is op zoek naar mensen die iets hebben gezien van de mishandeling. Er is nog niemand aangehouden.