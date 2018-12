14-jarige jongen opgepakt voor neersteken leeftijdsgenoot

Een 14-jarige jongen is in Amsterdam-Zuidoost opgepakt omdat hij een leeftijdsgenoot heeft neergestoken. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis en is geopereerd aan zijn verwondingen.

De steekpartij gebeurde gisteren op klaarlichte dag rond drie uur bij de Zeeman in het winkelgebied van de Karspeldreef. De neergestoken jongen zakte voor het oog van getuigen op straat in elkaar. In elkaar gezakt De jonge dader ging er vandoor, maar werd vanmiddag aangehouden door de recherche. Hij zit vast en wordt verdacht van poging tot doodslag. Wat er aan de steekpartij vooraf ging, wil de politie nog niet zeggen. Ook over de relatie tussen de twee jongens doet de politie nog geen nadere mededelingen.