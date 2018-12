Ontsnappen uit gevangenis is niet strafbaar

De ontsnapte dief die uit gevangenis De Schie was ontsnapt, had zich verstopt in een blauwe vuilniszak. Dat blijkt uit camerabeelden. Die vuilniszak werd gedragen door een vriend die net zijn straf had uitgezeten en de gevangenis mocht verlaten.

Geen extra straf

De politie is naar de ontsnapte gevangene op zoek, maar advocaat Wesley van Soest verwacht niet dat de man een extra straf krijgt naast zijn gevangenisstraf die hij al had gekregen. Van Soest is gespecialiseerd in het detentierecht.