Druk, druk, druk: meer mensen hebben moeite om alles te combineren

Door die veranderde arbeidsmarkt zijn de mogelijkheden afgenomen om je werk gunstig in te delen, vindt Houtman. "Je ziet het vooral bij jongeren die vaak tijdelijke contracten hebben. Ik ken voorbeelden van mensen die 32 uur per week werken, maar wel 40 uur per week beschikbaar moeten zijn. Dat zorgt ervoor dat moeilijker dingen naast je werk kunt doen."

'Doe eens helemaal niks'

Dat systeem zal niet vandaag of morgen veranderen. Maar volgens stressdeskundige Karsten is het belangrijk om bewust momenten te creëren waarop je helemaal niks doet. "Probeer bijvoorbeeld: 25 minuten inspanning, 5 minuten rust. Of zet een kookwekker en doe een kwartier echt niks. Ademhalingsoefeningen helpen ook. Het is allemaal heel basaal, maar rust nemen gaat niet meer vanzelf."