Drink jij Nederlandse wijn? Kenners zeggen: doen!

Volgens wijnkenners zijn de Nederlandse druiven van dit jaar te vergelijken met Franse druiven. Door de warme zomer met veel zon, zit er veel suiker in de druiven en zijn ze niet zuur.

Komt bij dat in het voorjaar de nachten vrij koel waren en dat is weer goed voor de smaakkwaliteit van de druiven.

'In hun nopjes'

Dat belooft veel goeds voor de Nederlandse wijnen die komend jaar in de winkels liggen.

Wijnboeren, zoals Johan van der Velde, zijn dan ook in hun nopjes. "Zoals we nu proeven, lijkt het een hele mooie wijn te worden." Misschien wel de beste wijn ooit, fluisteren sommige boeren al voorzichtig. De wijnboer vervolgt: "Het extract is hoger en dat zorgt voor een vollere smaak. De wijn zal daardoor een wat zwaardere wijn zijn als we gewend zijn. Dus we wijken wel iets af van onze signatuur. Dat is ook wel weer spannend."