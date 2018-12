'Jongen (12) valt 6 meter naar beneden in vleermuisgrot Diergaarde Blijdorp'

De hulpdiensten spraken in eerste instantie van een put, waar hij in was gevallen maar volgens een woordvoerster van de dierentuin was de jongen op een balustrade geklommen en vervolgens zo’n 4 meter naar beneden gevallen.

Die balustrade is in een doorgang waar je als bezoeker kunt lopen naar of vanuit een volière.

Last van nek en rug

De jongen kon niet zelfstandig meer omhoog. Hulpverleners kwamen ter plaatse om de jongen te bevrijden. Zijn toestand is stabiel en hij is aanspreekbaar. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Wat zijn verwondingen zijn is niet precies duidelijk, maar hij heeft last van zijn nek en rug.

De veiligheidsregio laat aan RTL Nieuws weten dat de jongen zijn ouders wilde laten schrikken.