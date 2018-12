Ronald en Selena omgekomen bij verkeersruzie A10: 'Zulke bevlogen mensen'

Het overlijden van Ronald Dooper (44) uit Wormerveer en de Amsterdamse Selena Jance (34) is een grote schok, zegt Zaans SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer.

Ronald werkte voor het Amsterdamse Universitair Medisch Centrum en was sinds 2001 een zeer gewaardeerd lid van de Zaanse SP, zegt de fractievoorzitter. "Hij was een rustige, zeer bevlogen kracht. Hij heeft achter de schermen ontzettend veel voor ons gedaan."

Bekende socialist

Ook het overlijden van Ronalds vriendin, de 34-jarige Selena die achterop de motor zat, is een enorme klap. "Ook Selena was een bekende en doorgewinterde socialist. Ze was geen lid van onze fractie, maar kwam vaak met Ronald mee. Veel socialisten kenden haar heel goed."