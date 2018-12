Bekir E. blijft zeker 90 dagen langer vastzitten

De 25-jarige man is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie is tegen die beslissing in beroep gegaan. Dat wordt 3 januari behandeld.

Humeyra had op de dag dat zij werd doodgeschoten een afspraak met de politie om aanvullende informatie aan te leveren die nodig was om de man te kunnen aanhouden. Ze werd al tijdenlang gestalkt en bedreigd door Bekir.

Stille tocht

Morgenavond is er een stille tocht georganiseerd in Rotterdam, mede vanwege de dood van Humeyra. Op de site van het Designcollege staat dat de tocht is bedoeld om geweld van mannen tegen vrouwen onder de aandacht te brengen.