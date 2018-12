Twee hondjes achtergelaten in winkelcentrum Waalwijk

De politie zegt het 'vreemd' te vinden dat de hondjes zomaar zijn achtergelaten. Ze gaan onderzoeken of de hondjes zijn gechipt. "Is hier opzet in het spel of is iemand zijn hondjes echt vergeten?", vraagt de politie op Facebook.

Het Facebookbericht van Van der Wou, waarin hij zijn boosheid uit, is inmiddels bijna zevenhonderd keer gedeeld.

Vaker hondjes achtergelaten

De afgelopen tijd gebeurt het vaker dat hondjes zomaar worden achtergelaten. Zo was er begin deze maand veel verontwaardiging over een hond die in Tilburg aan een paal werd vastgebonden. Het baasje van de hond lukte het niet om het dier weg te geven, maar kon ook niet meer voor hem zorgen.