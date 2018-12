40 dagen zonder alcohol: 'Dat wijntje is een hardnekkige gewoonte'

Mianda doet dit jaar mee met IkPas en stopt in januari voor veertig dagen met alcohol. " Het is goed om er af en toe bij stil te staan", zegt ze tegen RTL Nieuws. "Ik drink toch wel 10 tot 12 glazen per week."

IkPas is de Nederlandse variant op Dry January, dat vooral populair is in Groot-Brittannië. Het doel: voor 30 of 40 dagen geen alcohol drinken. "Zo willen we mensen bewust maken van het alcoholgebruik", zegt initiatiefnemer Martijn Planken. "Zodat je daarna beter zelf kunt beslissen waar en wanneer je drinkt."

Veel drank

Dat alcohol diep is geïntegreerd in de samenleving, is duidelijk. In augustus bleek uit een opiniepeiling van EénVandaag dat meer dan de helft van de Nederlandse ouders hun kind voor zijn achttiende alcohol laat drinken. En in september bleek uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie dat hoewel het aantal niet-drinkers groeit, de Nederlandse man wel opvallend meer alcohol is gaan drinken.