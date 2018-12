Boer Wilbert redde zijn paarden uit vlammenzee: 'Met mijn tractor ramde ik de stal'

Vanochtend vroeg was melkveehouder en paardenpension-eigenaar Wilbert nog in de stal om zijn paarden eten te geven. Niets aan de hand. "Een uur later stond de hele schuur in de fik. Ongelooflijk", vertelt de eigenaar een paar uur na zijn heldendaad tegen RTL Nieuws. Al blijft hij liever nuchter en voelt hij zich geen held.

Een hoop rook

Door zijn buurman werd Wilbert gealarmeerd toen er veel rook uit zijn stal kwam. "Ik rende de stal in, waar vier paarden in stonden. De eerste box haalde ik nog. Het paard dat daar in stond, kon ik weghalen."

Maar de stal vulde zich veel te snel met rook. "Ik heb een BHV-cursus gehad en wist dat ik niet verder de stal in kon lopen. Dat zou te gevaarlijk zijn. Bovendien was ik alleen."

Grijper

Wilbert bedacht zich geen moment toen hij weer buiten was. Hij sprong op zijn tractor, met grote grijper er op. "Met de tractor ben ik de paardenstal ingereden en heb de muur eruit gereden zodat de paarden naar buiten konden rennen. Uit de brandende ellende."