Derde kerstdag wint aan populariteit: 'We willen meer samen vieren'

Gaandeweg sloten steeds meer vrienden zich aan en het menu werd veranderd in stoofvlees met patat. Vandaag viert hij het met vijftien vrienden in een huisje. De tafeltennistafel staat klaar, net als de pooltafel. En zonder aanhang, dat is de ongeschreven regel. Maar het belangrijkste: geen verplichting, maar juist ontspanning. "Dat je bij wijze van spreken ook in joggingbroek kan komen aanzetten."

Trend

Volgens Slootman, directeur van Motivaction, past het geheel in de trend: de eerste twee kerstdagen vieren we met familie, de derde kerstdag met vrienden. "Dat kan ook kleinschalig zijn. Samen de kliekjes van kerst opeten en dan op de bank een serie of film kijken. Of een klein huisfeest met zo’n tien vrienden."