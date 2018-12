Inbrekers slaan toe tijdens kerst: 'Het is een ravage, de koevoet lag in de kamer'

Kerstboomlampjes

In de vijftig jaar dat Trijn en haar man in het hoekhuis wonen, hebben dieven één keer eerder geprobeerd in te breken. Ook toen lukte het ze niet om binnen te komen. "Achteraf gezien had ik binnen de lampen aan moeten doen. We hebben wel een buitenlamp die automatisch aanschiet."

Dochter Jolanda relativeert: "Als ze binnen willen komen, komen ze toch wel binnen. Er zijn de afgelopen tijd meerdere inbraken geweest in de omgeving."

Harde knal

De familie denkt dat de dieven rond 18.00 uur hebben toegeslagen. "De buurvrouw hoorde rond dat moment een harde knal en toen stonden er twee auto's op de oprit."

Of er hoop is dat de dieven worden gepakt? "Afwachten. De politie is vandaag geweest en is er mee bezig." Trijn denkt dat de schade rond de 6000 euro ligt, maar de emotionele klap is velen malen erger. "Het besef wat er is gebeurd, dringt nu pas langzaam door."