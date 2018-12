Nederlander verdronken in Zuid-Afrika

De man is uiteindelijk bewusteloos gevonden in het water. De twee anderen, waarschijnlijk familieleden, zijn veilig uit het water gehaald en bleken niet gewond. Op het strand is nog geprobeerd de man te reanimeren maar dat is niet gelukt.

Het ministerie van Toerisme staat de echtgenote van het slachtoffer en zijn twee dochters bij. Wilderness is een kustplaats met 6200 inwoners aan de Tuinroute in Zuid-Afrika.