Man zwaargewond na schietpartij Rotterdam; politie lost schoten bij arrestaties

Een van de verdachten is bij de schietpartij zwaargewond geraakt. Het is nog niet bekend of hij dat door een politiekogel komt of dat hij is neergeschoten door een andere verdachte.

Ruzie

Het vuurwapen van de verdachte die gewond is geraakt, is in beslag genomen. Of er meerdere wapens bij de schietpartij zijn gebruikt, is nog niet bekend. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak.

De schietpartij gebeurde aan het Adrianaplein. De politie vermoedt dat een ruzie aanleiding van de schietpartij is geweest.