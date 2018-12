Deze kerstcadeaus worden nu alweer te koop aangeboden

Gisteren werd al duidelijk dat dit jaar enorm veel cadeaus onder de kerstboom lagen. De omzet van winkeliers kwam afgelopen week namelijk uit op bijna 3,3 miljard euro. Ter vergelijking: in een normale week is de omzet ongeveer 2,4 miljard.

Die getallen zijn op basis van schattingen van pin- en creditcardbetalingen, de betalingen met cash zijn nog niet eens meegerekend. Het geld is gestopt in duizenden kerstcadeaus. Maar sommige vielen blijkbaar niet echt in de smaak. Op Marktplaats staan alweer tientallen cadeaus aangeboden.

Afgedankt

Een woordvoerder van Marktplaats bevestigt dat het aantal advertenties na de kerstdagen toeneemt. Hoeveel precies is onduidelijk, maar de veilingsite kan wel inzicht geven in welke afgedankte cadeaus het meest op Marktplaats verschijnen.

Marktplaats heeft het nieuwe aanbod in de afgelopen vier dagen vergeleken met het normale aanbod en keek naar de grootste procentuele stijgingen.

Top 5 'doorgeefcadeaus' (op basis van snelst stijgende advertentieaanbod):

Navigatieapparatuur (1207 nieuwe advertenties) Truien en vesten (meer dan 3015 nieuwe advertenties) Mutsen, sjaals en handschoenen (1780 nieuwe advertenties) Hobbyspullen (bordspellen, puzzels en cup cake-baksets) (2047 nieuwe advertenties) Schoenen (21.779 nieuwe advertenties)

Een paar concrete voorbeelden die zijn aangetroffen op Marktplaats, waarbij de ontvangers niet onder stoelen of banken staken dat ze minder blij waren met hun cadeau: