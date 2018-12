Groot lawinegevaar in Oostenrijk, Nederlander aan dood ontsnapt

In meerdere skigebieden in Oostenrijk is een lawine-alarm afgekondigd. Doordat er veel regen is gevallen en er een harde wind waait, is het gevaar op sommige plekken erg groot. Een 48-jarige Nederlander kon net aan de dood ontsnappen.

Dat schrijft de Oostenrijkse krant Tiroler Tageszeitung. Eergisteren, vlak voor kerstavond, was de Nederlander met zijn zoon aan het skiën in Axamer Lizum, een van de skigebieden rond Innsbruck. Offpiste De twee gingen offpiste, en de zoon van de man ging eerst naar beneden. Er leek niets aan de hand, de jongen kwam zonder kleerscheuren beneden. Toen zijn vader achter hem aanging, ging het fout. De man werd honderd meter meegesleurd en kwam uiteindelijk onder een berg sneeuw terecht. Zijn geluk: twee toerskiërs die het zagen gebeuren. Ze konden snel handelen waardoor de man na twee minuten graven weer lucht kreeg. Duitser half uur onder sneeuw Een Duitse vrouw (33) had veel minder geluk. Zij werd gisteren verrast door een lawine, waarna ze een halve meter onder de sneeuw terecht kwam. Na ruim een half uur werd ze bevrijd, maar de hulp kwam te laat. De vrouw was al overleden.