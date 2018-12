Serious Request-actie 'nieuwe stijl' brengt 1,3 miljoen op

Laagste opbrengst

De opbrengst van de actie gaat ditmaal niet naar één maar naar drie verschillende goede doelen. Dit jaar zijn de thema's: reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten.

Vorig jaar was de opbrengst, met het Glazen Huis in Apeldoorn, 5,3 miljoen euro, de laagste opbrengst in tien jaar tijd.

'Ontzettend trots'

Sharid Alles, zendermanager NPO 3FM, laat in een reactie weten: "We zijn ontzettend trots dat we met deze eerste editie van dit nieuwe concept Nederland in actie hebben kunnen laten komen voor het Rode Kruis en dat we daarmee dit prachtige bedrag hebben opgehaald waar honderdduizenden mensen mee geholpen kunnen worden."