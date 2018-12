Eindredacteur All You Need is Love: 'Bij verhaal Dominique hield ik 't niet droog'

Al elf jaar is Linda 'eindbaas' van All You Need is Love. Vanavond is de uitzending der uitzendingen: de kerstspecial, goed voor zo'n drie miljoen kijkers. Het is maandenlang hard werken voor de eindredacteur.

Duizenden brieven

Of ze vanavond met Robert ten Brink - alias 'dokter lover'- naar de uitzending gaat kijken, met chips op de bank? "Nee hoor", lacht ze. "Ik kijk thuis met mijn eigen gezin. Zonder chips trouwens, want ik ben op dieet."

Voor de kerstspecial krijgt de redactie van All You Need het hele jaar door zo'n 4.000 brieven binnen. Ga dan maar eens een selectie maken. "Een flinke klus die we heel zorgvuldig doen", zegt Linda. "We selecteren vooral op de onmogelijkheid van liefdes en relaties. Dus mensen die elkaar echt niet kunnen zien omdat ze bijvoorbeeld geen ticket kunnen betalen of omdat het qua visum ontzettend lastig is."

De verhalen zijn voer voor emoties waarbij tissues geen overbodige luxe zijn. Niet alleen bij de kijker thuis trouwens. "De verhalen raken ook ons als redactie. Ik heb ook wel eens tranen in mijn ogen als we aan het draaien zijn. Soms zelfs als ik het op tv terugzie en het fragment al voor de tiende keer zie."

Bekijk hier het fragment van Dominique: