M'n kind denkt alleen nog maar aan Fortnite (zelfs met kerst)

Ga in gesprek

Verbieden is volgens Peeters niet de oplossing. "Die games komen ze toch overal wel tegen." Ga in plaats daarvan met je kind in gesprek en maak ze bewust waarom je bepaalde beslissingen neemt als ouder, adviseert ze.

Peeters en Van Rooij raden ouders aan zich te verdiepen in het spel. "Dat is makkelijk om te doen via YouTube of het streamplatform Twitch. En je kan natuurlijk ook gewoon bij je kind meekijken."

Zo is het volgens hen belangrijk om te weten dat het spel in battles gespeeld wordt, die twintig minuten duren. Roep je dus naar je kinderen dat ze nú moeten stoppen, weet dan dat ze middenin een battle kunnen zitten en dan niet heel enthousiast zullen reageren.

"Er zijn ook veel goede aspecten aan digitale media voor de ontwikkeling van jongeren. Belangrijk is dat je de balans houdt. Multiplayer-games zoals Fortnite zijn ook een manier voor jongeren om steun bij elkaar te vinden en te verbinden", zegt Peeters. "Als jongeren daarnaast een goed sociaal leven hebben in de echte wereld en er is een balans met andere activiteiten, is er niets aan de hand."