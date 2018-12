De 14-jarige Daan draait als dj voor 50.000 mensen in China: 'Het gaat wel heel snel'

Grap

Daan kon het lange tijd niet geloven, maar inmiddels is het besef doorgedrongen. Donderdag vliegt hij samen met zijn vader en manager naar China. Op 31 december gaat het gebeuren: dan staat hij op het speciale Afrobeats-podium.

Vader Dennis is heel trots op zijn zoon, maar houdt een oogje in het zeil. "We hebben heel erg getwijfeld over China", vertelt hij. "Het gaat best heel hard de laatste tijd. Je denkt steeds: gaat dit niet té hard? Moeten we dit niet een klein beetje afremmen?"

Eenmalige kansen

Maar kansen komen soms ook maar eenmalig voorbij, realiseert hij zich. Bij 90 procent van de optredens is hij aanwezig. "Omdat ik het heel vet vind, maar ook om hem in de gaten te houden."

"De jongens op de dj-school begeleiden hem en we proberen een goed team samen te stellen. Daar moet je als ouders ook actief bij betrokken zijn", zegt hij. "Maar begeleiding en management zijn vraagstukken die nu net op tafel komen, waar we nu druk mee bezig zijn."

Zenuwen

Daan is niet zenuwachtig voor zijn optreden in China, zegt hij. Hij is meer onzeker over hoe hij zich moet gedragen. "Maken ze goede foto's? Is mijn kleding goed?"

Voor elk optreden luistert hij naar nummers van Ronnie Flex, om te ontspannen en in de sfeer te komen. En Ronnie Flex komt ook zeker terug tijdens zijn set op het podium. "Iedereen draait al internationale hiphopartiesten, zoals Drake. Ik wil juist Nederlandse muziek draaien."

Beluister Daans eerste nummer hieronder: