Michael van Gerwen naar laatste zestien op WK

Darter Michael van Gerwen heeft zich op het WK in Londen geplaatst voor de achtste finales. De nummer 1 van de wereld en favoriet voor de wereldtitel ontdeed zich in de derde ronde van de Duitser Max Hopp: 4-1. Van Gerwen pakte de eerste drie sets allemaal op overtuigende wijze, maar begon daarna even te haperen.

Hopp pakte de vierde set met 3-0 en liep in de vijfde uit naar 2-0 in legs. Verder liet Van Gerwen het echter niet komen. De tweevoudig wereldkampioen pakte drie legs op rij en daarmee de winst. In de achtste finale treft 'Mighty Mike' de winnaar van de partij tussen de Engelsman Adrian Lewis en Darius Labanauskas, de Litouwer die Raymond van Barneveld verraste in de tweede ronde.