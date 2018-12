Kwartfinales KNVB-beker: Ajax-Heerenveen, Feyenoord treft Fortuna

Vorige week won Fortuna Sittard nog van Feyenoord in De Kuip met 0-2. De duels in de kwartfinales worden gespeeld op 22, 23 en 24 januari. De finale is op 5 mei.

Ajax- Heerenveen Feyenoord - Fortuna Sittard FC Twente - Willem II AZ- Vitesse