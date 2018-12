Twee gewonden na schietpartij bij supporterscafé PSV

Bij een schietpartij in de buurt van het supporterscafé De Aftrap van PSV in Eindhoven, zijn twee gewonden gevallen. Een van hen is overgebracht naar het ziekenhuis. De schietpartij gebeurde vlak na de aftrap van de wedstrijd PSV-AZ.

Het supporterscafé bevindt zich naast het Philips Stadion. De schietpartij gebeurde net na acht uur. De andere gewonde wordt in de ambulance behandeld. Wat de reden van de schietpartij is, is nog onbekend. Gesloten Het café is vanwege het politie-onderzoek gesloten. De politie heeft gegevens genoteerd van de tientallen mensen die in het café aanwezig waren. De forensisch specialisten doen sporenonderzoek. Eerder dit jaar plaatste de gemeente extra beveiligingscamera's rond het café om de veiligheid te vergroten. Zo kon de politie incidenten rondom het café proberen te voorkomen of beteugelen, schreef de gemeente destijds. Twee personen raakten gewond bij het incident aan de Mathildelaan #Eindhoven. Een van hen wordt ter plaatse in de ambulance behandeld. De andere persoon is met een schietverwonding overgebracht naar het ziekenhuis. — Politie Oost-Brabant (@politieob) 22 december 2018