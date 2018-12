Niet betalende klant sleurt pompeigenaar tientallen meters mee

De eigenaar van een benzinestation in Prinsenbeek is tientallen meters meegesleurd door een automobilist die niet had betaald. De man probeerde de niet betalende klant tegen te houden.

De bestuurder van de bestelbus had even daarvoor getankt en ging naar de kassa om te betalen. Daar bleek dat zijn pinpas het niet deed. Daarop wilde de tankhouder de benzine weer uit het busje verwijderen, maar de bestuurder besloot er met hoge snelheid vandoor te gaan. Deurklink De pompeigenaar pakte snel de deurklink vast en werd vervolgens tientallen meters meegesleurd, waarna hij ten val kwam. Hij raakte hierbij gewond. De bestuurder heeft zich inmiddels telefonisch bij de politie gemeld.