Pianospelende Bas (12) heeft nu al veel meer geld opgehaald: 'Het gaat super goed'

Bas' zus heeft diabetes type 1 en met zijn recordpoging wil Bas geld inzamelen voor het Diabetesfonds. Zijn streefbedrag was 5000 euro, maar dat is hij dus ruimschoots voorbij. "Dat had ik echt niet verwacht. Het geld gaat naar onderzoek. Dat is heel fijn."

Bezoek

De piano’s, die door iedereen bespeeld mogen worden, staan op zestien stations. Schipper begon om 06.00 uur 's ochtends in Maastricht en hoopt deze rond 00.30 uur te beëindigen op station Groningen. In de middag speelde hij op het station in Utrecht, waar ook burgemeester Jan van Zanen van Utrecht aanwezig was.