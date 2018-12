Bas (12) wil in recordtijd op alle stationspiano's spelen: 'Ik doe het voor mijn zus'

Bas volgt sinds anderhalf jaar pianolessen. Aan de tour van vandaag is een dikke maand voorbereiding voorafgegaan. Zo repeteerde hij geregeld en speelde hij al op meerdere piano's op meerdere stations om te wennen. Vandaag is het dan zover: om 6 uur vanmorgen is hij begonnen in Maastricht. Daarna reist hij het hele land door en om 1.09 uur eindigt hij – als het goed is – in Veendam. "Het wordt een lange dag, maar het gaat me wel lukken."

Gasten

Zijn vader en iemand van de NS zullen de hele dag meereizen en hem vertellen wanneer hij moet stoppen om de trein weer te pakken. Op verschillende stations zal hij gasten ontmoeten. Zo komt de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, langs als hij daar speelt en Leeuwarden speelt een vriendin van zijn ouders een nummer mee.