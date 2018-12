Doodgeschoten Humeyra (16) naar laatste rustplaats in Turkije gebracht

Vanochtend, op een plein in de Turkse stad Karaman, werd voor de laatste keer afscheid genomen. De plaatselijke imam zei: "We willen leven in een wereld waarin vrouwen niet worden mishandeld en niet worden gebruikt als voorwerpen. We kunnen dit soort kwaad voorkomen."

Emotioneel afscheid

De vader van Humeyra was zichtbaar aangeslagen, vertelt de Turkse journalist Hüseyin Zenginoğlu van Karaman aan RTL Nieuws. "Het gaat heel slecht met hem. Hij moest de hele dienst huilen."