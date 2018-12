Zelfs de staatssecretaris houdt Flip niet tegen: hij gaat vluchtelingen ophalen

Toch is het allerminst zeker of hun missie zal slagen. De groep heeft een brief gestuurd naar de Griekse premier Tsipras met de vraag of ze 150 vluchtelingen met papieren mee kunnen nemen, maar er is nog geen antwoord ontvangen. "Misschien dat we nog uitsluitsel krijgen, misschien ook niet." Als het antwoord niet komt, zullen ze op Tweede Kerstdag onverrichter zake terugkeren naar Nederland. "Dat zit er dik in."

Nieuwe acties

Mislukt wil Schrameijer het dan niet noemen. "We willen in ieder geval iets doen, al is het maar voor mijn eigen gemoedsrust. En ook al heeft het weinig effect, het zal nooit nutteloos zijn. Mogelijk kunnen we zelfs ter plaatse nieuwe vervolgacties bedenken. Dit zal niet ineens ophouden. Want wat daar in Griekenland gebeurt, dat is schandalig."