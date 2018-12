Verdachte Rotterdamse schoolmoord blijft langer vastzitten

In de uitspraak van een zitting in augustus, dat vandaag openbaar is gemaakt, stond ook dat hij Humeyra vaker met de dood had bedreigd. Zo zei hij een keer tegen haar, toen de deurbel ging: 'Als dit de politie is, dan steek ik je eerst dood en dan doe ik pas open.' Hij sloeg haar hard in haar gezicht.

Veroordeeld voor doodsbedreigingen

Hij werd veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor het mishandelen en met de dood bedreigen van Humeyra en haar zus.

Omdat er ernstig rekening mee werd gehouden dat Bekir wederom een misdrijf zou begaan, kreeg hij ook een contactverbod. Dat overtrad hij, iets waar Humeyra melding van deed bij de politie. Dat kon niet voorkomen dat zij werd doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam.