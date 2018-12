Honderden mensen bij afscheidsgebed Humeyra (16)

De ouders van Humeyra 'hadden zichtbaar moeite om zich staande te houden', zegt Ayhan. Hij vertelt dat er heel veel Turkse Nederlanders aanwezig waren. "Maar je zag dat het echt een gemeenschaps-overstijgend afscheid was. Iedereen heeft bij de dood van Humeyra stilgestaan."

'Imam: we moeten voor elkaar zorgen'

Imam Bunyamin Yildiz leidde de bijeenkomst. "Ook hij was duidelijk aangeslagen", zegt Ayhan. "Hij vatte alle emoties samen, de emoties van heel Nederland in dit geval. Hij zei dat we voor elkaar moesten zorgen, dat we rustig moeten blijven en dat we met elkaar moeten blijven praten."